Dringend schorten nodig in Sneker ziekenhuis: "Er is niet veel materiaal meer"

Ze hebben in het St. Antonius Ziekenhuis twee intensive care-afdelingen: één voor coronapatiënten en één voor niet-coronapatiënten. "Het is daar aardig druk, maar we hebben het nog onder controle. Maar het is wel spannend, alles is nieuw. En we werken op nieuwe plekken, bijvoorbeeld op zo'n speciale afdeling voor coronapatiënten. Dat maakt dat iedereen wel wat uit z'n routine is, maar het is prachtig om te zien hoe iedereen dat oppakt. Heel professioneel", besluit Faber.