SC Cambuur-clubheld Jan Bruin wordt scout

Het is de bedoeling dat de competitie voor ploegen onder de 21 jaar haar wedstrijden op zaterdag speelt. Dat valt voor Bruin dan niet te combineren met het werk bij VV Valk. Bovendien heeft de oud-spits niet de vereiste papieren voor het nieuwe team.

Technisch manager Foeke Booy van Cambuur is blij dat Bruin toegevoegd wordt aan het scoutingsapparaat. Dat is Booy weer aan het uitbouwen. In de financieel moeilijke jaren is dat door de club op een lager pitje gezet.