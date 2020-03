Gemeente Harlingen verbaasd over afgelaste Visserijdagen: "Slag om de arm houden"

Het college hoopt dat de corona-beperkingen eind augustus voorbij zijn en denkt dat Harlingen tegen die tijd wel behoefte aan een leuk evenement. Verder denkt het college dat de Visserijdagen een goed moment zijn om de horeca, die nu stilligt, wat te steunen.

'Slag om de arm'

"We moeten even een slag om de arm houden. De crisis moet inderdaad achter de rug zijn en het moet niet zijn uitgelopen op een zo grote catastrofe dat een feest niet passend is. Maar als dat allemaal niet het geval is, dan is het goed nu reeds te bekijken wat we kunnen doen om na 60 jaar succesvolle Visserijdagen eind augustus niet helemaal stil te vallen", schrijft de gemeente.

De gemeente nodigt op korte termijn een aantal belangrijke mensen uit de Harlinger evenementenwereld uit om te kijken wat ze moeten doen om het evenement door te laten gaan.