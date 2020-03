Oproep circus Renz krijgt gehoor: karren aan dierenvoer gedoneerd

LTO Smallingerland werd ingeschakeld en zo begon de bal snel te rollen. "We hebben tussen 12.00 en 13.00 uur 25 keer telefoon gehad. We hebben de hele buurt opgetrommeld", vertelt voorzitter Geert Feenstra.

Met in totaal zes grote stropakken reed de shovel naar Drachten, waar de familie Renz ze blij op stond te wachten. "We zijn de mensen dankbaar. Geweldig dat iedereen elkaar zo helpt in deze tijd", vertelt Sarina Renz. Met de nieuwe voorraad kan de familie hun dieren weer een aantal weken vooruit helpen, maar Sarina is er nog niet helemaal gerust op: "We kunnen nooit genoeg krijgen, je weet niet hoelang deze situatie blijft."