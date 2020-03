Van Deelen weg bij Cambuur; Akoy, Bangura en Van der Kaap blijven

Drietal

Van der Kaap, Akoy en Bangura meie wol langer by Cambuur bliuwe. Harren ôfrinnende kontrakt hie in iensidige opsje, dy't de Ljouwerters ljochte hawwe. Booy: "De onzekerheid die er momenteel heerst en dat we nog niet weten waar we aan toe zijn maakt dat het dit keer extra lastig was. Toch hebben we knopen door moeten hakken en zijn we blij dat we met drie talentvolle spelers door kunnen naar het seizoen 2020/2021."

Van der Kaap, Akoy en Bangura mogen wel langer bij Cambuur blijven. Hun aflopende contract had een eenzijdige optie, die de Leeuwarders gelicht hebben. Booy: "De onzekerheid die er momenteel heerst en dat we nog niet weten waar we aan toe zijn maakt dat het dit keer extra lastig was. Toch hebben we knopen door moeten hakken en zijn we blij dat we met drie talentvolle spelers door kunnen naar het seizoen 2020/2021."