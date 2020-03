Wat betekent de aangekondigde corona-recessie voor de gewone consument?

De aangekondigde recessie komt voor Verdegaal niet als een verrassing. "Ik ben al een paar weken in staat van paraatheid. Dit kon niet uitblijven, maar het wordt nu wel heel echt nu het CPB aankondigt wat het scenario zou kunnen zijn", zegt Verdegaal. "Als het bijvoorbeeld een jaar gaat duren, maar dat is onduidelijk, kan de werkloosheid oplopen tot tien procent en kan er forse schade optreden voor bedrijven."

Positief puntje

Verdegaal wil nog wel een positief puntje benoemen. Verdegaal wol noch wol in posityf puntsje beneame. "Een consument is niet de economie. Je kunt er last van hebben, als je bijvoorbeeld ontslagen wordt, maar het hoeft niet. Dat wil ik graag benadrukken, anders raakt iedereen in paniek. En dat moeten we juist niet doen."

Maar wat kun je als consument dan doen om goed uit te recessie te komen? "Dat had je al moeten doen. Op verschillende manieren geld verdienen, niet te veel schulden hebben en geen rare beleggingen. Dat zijn dingen die je had kunnen doen, maar echt goed wapenen tegen een crisis is moeilijk. Elke crisis is namelijk weer anders", aldus Verdegaal.