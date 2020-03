Regionale krant Actief zoekt creatieve manier om coronacrisis door te komen

Eigenaar Jan Auke Steegstra vertelt dat de situatie bij Actief net als bij veel ondernemers er lastig is. "Wij hebben flink last van de crisis, de advertentie-inkomsten nemen snel af. Landelijk is het ook in het nieuws, wij zijn geen uitzondering. We zijn druk bezig om te zien hoe we de dingen kunnen omdraaien zodat we toch de boel nog wat draaiende kunnen houden."

Overleven

Steegstra probeert iedereen aan het werk te houden. "Wij zijn lokaal, maar eigenlijk ook regionaal. We bestrijken heel Noordoost-Fryslân met 100.000 kranten iedere week. Dat vraagt veel mankracht. Normaal zijn er 16 man die 12 arbeidsplaatsen invullen. Zij zijn allemaal aan het werk, want het is niet zo dat als je een dunnere krant draait, dat het minder werk vergt. Want als je het allemaal anders doet, dan is iedereen z'n routine kwijt en daarom is het evenveel werk."