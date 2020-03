Natuurmonumenten: 'Kom bij drukte niet naar De Slotplaats bij Bakkeveen'

De natuurbeheerder heeft een landelijke lijst naar buiten gebracht van natuurgebieden waar het de afgelopen tijd te druk was. In Fryslân is dat één gebied, De Slotplaats. Natuurliijk wordt mensen als ze wel komen gevraagd om zich aan de RIVM regels te houden.

Natuurmonumenten biedt ook een alternatief voor mensen die virtueel de natuur in willen. Dat kan in sommige gevallen met Google Streetview. In Fryslân kun je zo Schiermonnikoog en Griend beleven.