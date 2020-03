Uitvaarten met coronabeperkingen: een gevecht tussen gevoel en regels

Jan Klaas Faber van uitvaartcentrum Nij Andringastate in Marsum heeft het moeilijk met de maatregelen die vanwege het coronavirus zijn ingesteld: "Mensen moeten 1,5 meter uit elkaar zitten, de naasten officieel ook. Van het RIVM hebben wij een richtlijn gekregen, daar worden ook boetes en sancties in genoemd. Maar het is lastig te verkopen. Wij zijn een dienstverlenende instantie, je wilt graag mensen helpen bij het verzorgen van een uitvaart. Daar moet je beperkende maatregelen in opleggen. Dat is zeer vervelend, je wordt in een rol gedrukt die je niet wilt."

Faber snapt de families goed. "Als ik er zelf zou zitten op de voorste rij, zou ik mijn vrouw ook naast me willen hebben."

Plechtigheid op een later moment

Sommige mensen willen op een later moment nog een plechtigheid. Faber: "Er is een aantal mensen die het op de rouwkaart heeft gezet, dat ze later in de tijd een herdenkingsdienst willen. Dat kan hier, met de urn erbij bijvoorbeeld. We nemen ook alle diensten op, dus daar kunnen we ook wat van maken zodat mensen het later terug kunnen kijken."

Nij Andringastate moest snel schakelen de afgelopen tijd. "Vorige week maandag hadden we nog een plechtigheid waarbij aanvankelijk alles nog mocht. Maar op de dag van de uitvaart niet meer, het aantal gasten bijvoorbeeld. De familie heeft constant moeten bellen," zegt Faber.

Afstand houden

Zelf probeert het personeel zoveel mogelijk uit handen te geven waar dat nodig is. "Wat wij kunnen doen is afstand houden. Horeca mogen we niet aanbieden. Je ziet de familie arriveren en als je bij de auto al merk dat er handen worden gegeven en dat mensen elkaar knuffelen, dan denk je, oei. Anders zouden we helpen met het uitzetten van de kist, maar nu houd je afstand en geef je aanwijzingen."