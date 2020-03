Vergunning tweede bochtafsnijding vaargeul Ameland wordt een probleem

Met het oog op de vervoerbewegingen en de kosten voor aanleg en onderhoud is een tunnel geen optie. Ook grijpt het te veel in op de sociaal-economische structuur van het eiland en het hele Wad. Voor een tweede bochtafsnijding is een vergunning nodig. Over deze 'Reegeul-Oost oplossing' schrijft de minister het volgende: "Met het realiseren van de Reegeul-Oost neemt de habitat "permanent ondergelopen zandbanken" af en dit lijkt strijdig met het instandhoudingsdoel van dit habitattype, waardoor het verkrijgen van een vergunning op het onderdeel natuur onwaarschijnlijk lijkt." Oftewel, de kans dat dit niet slaagt is klein.

Dienstregeling

Er is ook gekeken naar verbeteringen van het laden en lossen, maar ook daar is geen winst te halen. Dat wil niet zeggen dat er helemaal geen oplossingen zijn. Uit een rapport van Lievense adviseurs dat begin dit jaar uitkwam, blijkt dat de dienstregeling van een een uur eigenlijk te krap is; vijf minuten om precies te zijn. De meeste vertragingen komen daardoor. Een ietsjes ruimere dienstregeling zou de meeste vertragingen kunnen oplossen, hebben zij destijds geadviseerd.