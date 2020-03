Høegh en Hahn verlaten SC Heerenveen, Hoedemakers langer bij SC Cambuur

Zowel Høegh als Hahn zijn in het bezit van een aflopen contract. Volgens de richtlijnen van de CAO voor contractspelers Betaald Voetbal Nederland zijn clubs verplicht om voor 1 april duidelijkheid te geven. Maar, de Deense verdediger en de doelman hebben aangegeven dat ze openstaan voor een nieuw avontuur.

Daniel Høegh maakte in 2017 transfervrij de overstap van FC Basel naar Fryslân. De eerste twee seizoenen was hij altijd basisspeler, maar na een blessure in de voorbereiding op dit seizoen is Høegh zijn basisplaats kwijtgeraakt en zit hij op de bank. Hahn kwam in 2017 tegelijk met Høegh naar Fryslân. Op dit moment revalideert hij van een blessure.