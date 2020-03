College kiest niet voor traditioneel restauratieplan stadhuistoren Bolsward

De gemeenteraad wordt in april voorgesteld het geld beschikbaar te stellen, geeft wethouder Mirjam Bakker aan. Het bleek eerder dat er een knaagkever in het hout zat die veel schade had veroorzaakt. Daarom is de toren een poos uit elkaar gehaald.

Variant fan stiel

Het college heeft nu gekozen voor een restauratieplan met een draagconstructie van staal, in plaats van hout. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en Hûs & Hiem hebben de voorkeur voor een variant waar mee ruimte is voor de traditionele houten constructie, al zou daar ook wat staal in verwerkt worden. Maar die variant is zo'n 200.000 euro duurder en dat heeft het college er niet voor over.

Als de raad akkoord gaat, kan na de zomervakantie begonnen worden met de restauratie. Dat zal zeker tien maanden duren.