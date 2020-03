KwadrantGroep werkt in de thuiszorg met speciale coronaroute

Regiomanager Minke van der Veen van de KwadrantGroep legt uit: "Wij hebben zes routes binnen de KwadrantGroep, waarin we mensen helpen met een speciaal team van zorgverleners om klanten te helpen waarvan we het vermoeden hebben dat ze corona kunnen hebben of daadwerkelijk het virus hebben. Op dit moment zijn het klanten die anders ook thuiszorg van ons krijgen vanuit de reguliere teams. We hebben 14 mensen die zorg krijgen op die coronaroutes. Eén van hen is getest en heeft echt het coronavirus."

Coördinator Sabine Gerritsen vertelt dat een van de zorgmedewerkers de cliënt in principe bij de zorggroep aangeeft en dat vervolgens contact wordt gelegd met de huisarts. "Die geeft advies of de cliënt beschermd moet worden verpleegd en of de persoon symptomen van het virus vertoont."

Beschermende middelen

Gerritsen zegt dat het erg precies komt met de beschermende middelen. "Ik plan de cliënt in en mijn collega stapt in de auto die alleen voor de coronaroute wordt gebruikt. De college draagt een mondkapje die ze net aan mag raken en drie uur draagt met een beschermingsbril. Bij de cliënt doet ze een jas aan die 24 uur gebruikt mag worden. Als ze weer weggaat, doet ze de jas zo uit dat een andere college er weer zo in kan. Het doel ervan is om de piek van besmettingen uit te smeren. Wij hopen onze cliënten en medewerkers zo lang mogelijk gezond te houden. En wij proberen natuurlijk zo zuinig mogelijk te werken."

Gewone cliënten spannender

De meeste zorgmedewerkers vinden de route niet heel spannend. "De collega's hebben zoiets van: wij weten hoe we ermee moeten omgaan. Ze letten op de symptomen. Het is minder spannend dan onbeschermd reguliere cliënten te bezoeken, omdat je niet precies weet wie er wel of niet corona zou kunnen hebben," legt Gerritsen uit.