Coronabeleid bij supermarkt Hurdegaryp: poetsen, karren en klantlimiet

Gerard van der Veen van de supermarkt geeft aan dat het wel wat strenger is geworden. Er staat personeel buiten bij de winkel. "Zo kunnen we direct tegen iedereen zeggen dat er maar één persoon per winkelwagen naar binnen mag. Er is nu als richtlijn aangegeven dat een klant 10 m2 ruimte moet hebben. Wij hebben een oppervlakte van zo'n 1.000 m2, dus dan mogen er zo'n 100 klanten tegelijkertijd naar binnen. Zo kunnen we mensen die toch met het hele gezin komen, zeggen dat er slechts één persoon naar binnen mag."

Begrip

Ook moeten mensen per se een boodschappenwagen mee naar binnen nemen. Van der Veen: "Wij duiken er niet bovenop als er toevallig net een tussendoor glipt, maar wij proberen het wel tegen iedereen te zeggen." Volgens Van der Veen werkt het wel. "Mensen reageren positief en hebben er begrip voor. Het is voor iedereen anders, voor ons en ook voor de klant."

Toch is Van der Veen wel bezorgd over hoe het later komt. "De afgelopen tijd hebben we ons best gedaan om de schappen vol te houden. Dat leverde een mooie omzet op. Maar wat de toekomst brengt, weten we natuurlijk niet. Het blijft een kwestie van schakelen."