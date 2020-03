Tweede Friese patiënt overleden aan coronavirus, zestien nieuwe besmettingen

Volgens Margreet de Graaf van GGD Fryslân zegt het aantal nieuwe besmettingen niet zoveel over de verspreiding van het virus in Fryslân. "Het heeft meer te maken met het testbeleid", zegt ze. Op dit moment worden alleen mensen in een risicogroep of mensen die in de zorg werken getest.

IC-bedden

Fryslân is een van de minst getroffen gebieden in Nederland, en dus worden er patiënten uit de rest van het land naar de IC's in Friese ziekenhuizen gebracht. ""Dat is een kwestie van samen delen. Wij zijn één Nederland. Fryslân is niet alleen voor de Friezen. In het totaal aantal bedden dat beschikbaar is, tellen onze bedden gewoon mee. Dat betekent wel dat er goed wordt gekeken waar zijn de plekken, waar moeten mensen heen en hoe houd je ook voor de lokale mensen voldoende bedden beschikbaar", zegt De Graaf.

Toch komen er veel vragen over binnen bij de GGD van mensen die bang zijn dat er straks geen plaats is voor Friezen. "Gelukkig kunnen we tot nu toe daar een geruststellend antwoord op geven. Omgekeerd geldt ook dat op het moment bij ons een piek komt, ik hoop het niet, dan zullen de herstelde Brabanders ook hun bedden ter beschikking stellen", aldus De Graaf.