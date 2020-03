Leeuwarder dokter loopt groot risico door virus, maar blijft op Haïti

Zo is het vanaf donderdag onmogelijk om van het eiland af te komen. Een andere regel is dat de Haïtianen thuis moeten blijven, maar die regel wordt niet opgevolgd. "Het is voor velen onmogelijk, omdat ze geen inkomen hebben als ze niet werken. Er is hier geen sociaal vangnet", legt Noppe uit.

Mensen helpen

De arts heeft contact gehad met zijn familie over het wel of niet terugvliegen naar Nederland. Hij heeft besloten dat niet te doen omdat hij als hulpverlener meer nodig is op Haïti. "We hebben hier niet alleen corona, er zijn nog veel meer ziekten die jullie in Nederland niet of nauwelijks kennen. Ook die mensen moeten geholpen worden".

Als er echt een corona-uitbraak komt dan zullen er waarschijnlijk ook patiënten in het ziekenhuis waar de Leeuwarder werkt opgenomen worden. En dan is het risico op besmetting heel groot. Noppe denkt dat hij wel een risico neemt, maar dat het door zijn goede gezondheid een verantwoord risico is.