Microbioloog Van Elsacker: "Het tijdpad loopt door tot in de zomer"

"Maar omdat het even duurt voordat een besmetting leidt tot ziekte, is dit een langzaam opbouwend verhaal. Je kan best wel even kwakkelen voordat je toch weer veel heftiger ziek wordt. Al die tijd, maakt dat de cijfers van ziekenhuis-, IC-opnames en sterfte veel minder snel duidelijkheid zullen geven of daar ook een afvlakking optreedt", legt Van Elsacker uit.

Tijdpad tot in de zomer

Toch is het volgens Van Elsacker niet zo dat het einde nu bijna in zicht is. "Het lijkt nu een beetje te helpen, maar we gaan dit nog vreselijk lang vol moeten houden met elkaar", seit se. "Het tijdpad loopt echt wel een beetje door tot in de zomer. Dan zijn we nog niet klaar. Mensen die op de IC belanden, die liggen daar gemiddeld drie weken. Dat stapelt nu allemaal op. Dat moet dan straks allemaal leiden tot herstel van mensen. Die mensen blijven dus nog wel een tijdje in de zorg", aldus Van Elsacker.

Wees streng

"We hebben er nog maanden mee te maken. Ik hoop dat iedereen zich daar goed bewust van is. En daarna blijft het ook nog spannend. Hoe gaan we en hoe durven we de maatregelen weer los te laten", zegt Van Elsacker. Tot die tijd kan Van Elsacker volgens haar een ding niet vaak genoeg benadrukken: houd anderhalve meter afstand en ga niet naar buiten in groepen. "Wees voorlopig allemaal heel streng zijn voor jezelf en voor elkaar. Ik kan het niet anders zeggen en ik kan het ook niet leuker maken", aldus Van Elsacker.