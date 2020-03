Behoefte aan lokaal eten: De Streekboer heeft het in coronatijd erg druk

De Streekboer is als bedrijf al vijf jaar bezig met streekproducten. "Wij zetten ons in voor een meer duurzame en gezonde samenleving. Dat doen we met lokaal eten. Wij zijn op pad gegaan en zagen dat er lokaal veel boeren zijn met erg mooie producten. Je moet ervoor zorgen dat het bij elkaar komt," vertelt Janco Heida van De Streekboer.

Boodschappenmand met lokaal eten

In een grote loods in Drachten rijden meer dan 60 wagens met kratten rond. "Hier staan ruim 550 kratten die op dit moment ingepakt worden voor consumenten. Dat wordt gedaan door boeren en vrijwilligers. Er gaat vlees in, zuivel, brood, groente, fruit, honing. Een complete boodschappenmand vol."

En dan gaat het om lokale producten. "Een doosje eieren van bioboer Pieter uit Tzum, uien van Natuurtuin 't Hummelhus in Oudehorne, champignons uit Marum, meel van de molen hier. En ook eten dat bij de tijd hoort. Nu is de spinazie weer in het seizoen," legt Heida uit.