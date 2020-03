Busvervoer verminderd: Arriva probeert noodzakelijk vervoer te regelen

"We hebben maatregelen genomen om ook onze vitale functie waar te maken. Wij moeten ervoor zorgen dat iedereen op z'n werk kan komen," zegt Arriva-directeur Anne Hettinga.

Contact met ziekenhuizen

Feit blijft dat er op dit moment steeds minder bussen door de dorpen rijden. "Het is echt een probleem. Wij schalen af en rijden minder vaak per uur. Maar we hebben collega's gevraagd om contact op te nemen met ziekenhuizen en vast te stellen of er een probleem is in een bepaald dorp. Dan zorgen wij voor maatwerk, zodat bijvoorbeeld een verpleegkundige wel op haar werk kan komen."

Plicht

Volgens Hettinga is dat ook de plicht als vervoerder. Die ligt ook in handen van de buschauffeurs. "Zij moeten een verplichte dienstregeling rijden. Onze chauffeurs willen mensen vervoeren, voor hen is deze situatie ook saai. Maar ze zijn ook wel trots dat ze een belangrijke functie kunnen vervullen. Zij voelen die plicht. We hebben voldoende personeel om dat waar te maken."

Beroep op ministerie

Het kost natuurlijk wel veel geld: Hettinga: "Arriva is van plan om met de andere vervoerders een beroep te doen op de potten die het ministerie beschikbaar stelt. Maar het geld komt later wel, ik heb vertrouwen in de regering."