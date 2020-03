Wetterskip Fryslân: Coronavirus zal in rioolwater zitten, maar gevaar is er niet

Het coronavirus laat ook sporen achter in het rioolwater, is gebleken uit onderzoek van het RIVM. Bij Amsterdam, Tilburg en Loon op Zand is genetisch materiaal gevonden van het coronavirus. Dat komt via de wc's in het riool terecht. In Fryslân wordt niet getest of het virus in het water zit, maar sinds vorige week heeft Wetterskip Fryslân wel maatregelen getroffen bij de 27 rioolwaterzuiveringen in de provincie.