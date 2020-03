Hannemahuis slaat oud boekje open: oude griepvirussen lijken op coronacrisis nu

Het boekje uit 1921 gaat over de Spaanse Griep, die destijds 'de pandemie van influenza' werd genoemd. Er zijn over de hele wereld tientallen miljoenen mensen aan overleden. Nederland had met name in juli en september te maken met de Spaanse Griep. Bovendien kwam de griep in oktober terug en in januari 1920 voor de derde keer.

Het boekje vertelt ook over eerdere pandemieën, zoals die van 1846-1848. Die ziekte was vooral te vinden in het Friese kustgebied en is in Fryslân beschreven door dr. Galama. Sommige geneesheren moesten honderden zieken behandelen. In sommige Friese dorpen was in enkele dagen tijd bijna een derde van de inwoners zoek. Het begon met diarree, duizeligheid of hoofdpijn. De ziekte kwam veel voor bij de armere mensen.

Koorts was, evenals nu, een verschijnsel in het ziektebeeld. Het advies was: blijf onder de dekens.