NHL Stenden blijft tot 1 juni dicht: studenten digitaal aan de bak

Met het besluit om dicht te blijven, kiest de hogeschool voor duidelijkheid. Erica Schaper, voorzitter van het college van bestuur van NHL Stenden: "Er was veel onduidelijkheid bij studenten en medewerkers. Met alle hogescholen in Nederland samen hebben we gezegd: er moet wel duidelijkheid komen, dus we zeggen met zijn allen dat de scholen tot 1 juni dicht blijven."

Op afstand

De studenten volgen niet alleen colleges via internet, het is ook de bedoeling dat ze toetsen digitaal zullen maken. Met een speciale toetsapplicatie kan de hogeschool op afstand 'surveilleren'. Elke dinsdag en woensdag houdt de school een webinar. Dan kunnen studenten online vragen stellen of hun zorgen uiten. Studenten wordt wel aangeraden om bewijs te verzamelen als zij studievertraging oplopen.

Trots

Schaper is tevreden over hoe het lesgeven via internet gaat. "Tot nu toe gaat heel veel onderwijs online, dat gaat heel goed. Ik ben ook heel trots, heel grutsk op hoe alle medewerkers dat oppakken. De studenten doen er ook heel erg hun best voor om het allemaal goed te volgen. Maar ja, het mooiste is natuurlijk als je gewoon contact hebt tussen een docent en een student. En dat we met zijn allen gewoon weer naar het normale leven terug kunnen."