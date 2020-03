OVERZICHT: EU-landen zijn het nog niet eens over miljarden tegen coronacrisis

Everhard Hofstra van GGD Fryslân ziet dat het aantal geconstateerde besmettingen in Fryslân omhoog is gegaan. "We zien toch langzamerhand een toename in het aantal gevallen in Fryslân. Dat betekent dat we ook hier verspreiding zien. We testen steeds selectiever. Desondanks zien we een toename aan gevallen, dus dat betekent dat het virus zich steeds meer verspreid."

In het landelijke beeld heeft het RIVM juist een kleine afvlakking gezien. "In Fryslân nog niet. Maar zonder de maatregelen was er een ander beeld ontstaan. Dankzij de maatregelen zien we wat we nu zien, anders zouden we waarschijnlijk nog een grotere verspreiding zien," legt Hofstra uit. "Ik verwacht nog wel een verdere toename, maar zonder die maatregelen zou dat nog veel meer zijn. Juist door de maatregelen hopen we voldoende capaciteit in de ziekenhuizen te houden om iedereen te kunnen helpen."