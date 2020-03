LIVEBLOG: Nog een coronapatiënt overleden, teller besmettingen op zeventig

Het RIVM maakte woensdag bekend dat er nog eens 80 mensen in Nederland overleden zijn aan het coronavirus. Dat is het hoogste aantal doden in 24 uur tot nu toe. Tegelijk maakte het RIVM bekend dat de piek wat af lijk te zakken. Hoe moeten we deze cijfers dan nu net uitleggen? "Het effect zie je als eerst in het aantal nieuwe besmettingen", zegt Anne Marie van Elsacker van Izore, het centrum infectieziekten in Fryslân. Volgens Van Elsacker is het niet zo dat het einde nu al in zicht is. "Het lijkt nu een beetje te helpen, maar we gaan dit nog vreselijk lang vol moeten houden met elkaar", zegt ze. "Het tijdpad loopt echt wel een beetje door tot in de zomer."