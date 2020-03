LIVEBLOG: Festiviteiten 75 vrijheid versoberd, NHL Stenden tot 1 juni dicht

NHL Stenden blijft dicht tot 1 juni, zo heeft de hogeschool woensdag bekendgemaakt. Het kabinet besluit pas volgende week dinsdag of de scholen na 6 april ook nog dicht moeten, maar NHL Stenden gaat ervan uit dat de coronacrisis nog wel even zal duren. met het besluit om dicht te blijven, kiest de hogeschool voor duidelijkheid. Erica Schaper, voorzitter van het college van bestuur: "Er was veel onduidelijkheid bij studenten en medewerkers. Met alle hogescholen in Nederland samen hebben we gezegd: er moet wel duidelijkheid komen, dus we zeggen met zijn allen dat de scholen tot 1 juni dicht blijven." NHL Stenden, met de grootste locatie in Leeuwarden, gaat tot die tijd door met het online aanbieden van onderwijs.