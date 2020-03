Organisatie probeert 'een vorm van Oerol' te maken

"Wij zetten alles op alles om, binnen de mogelijkheden, een vorm van Oerol te maken", schrijft de organisatie op haar website. Op moment wordt onderzocht hoe Oerol er dan uit kan zien. Dat is afhankelijk van de beslissingen die de overheid neemt en de mogelijkheden van de makers, medewerkers en de bevolking van Terschelling.

Directeur Siart Smit: "We doen dit allemaal niet om rijk te worden, maar omdat er een noodzaak is om dingen te maken, te delen en te vertellen. Juist in deze tijd voelen we die drang nog sterker. Er zal iets komen, maar wat precies, daar kunnen we nu nog geen antwoord op geven."