Ophokplicht voor pluimvee geldt langer

Begin februari werd de ophokplicht voor commerciële kippenboeren ingevoerd. Begin maart was het risico op besmetting een stuk kleiner geworden, maar meteen daarna werd eerste een besmetting in Oost-Duitsland aangetroffen en daarna één in Dornum, dichtbij de Nederlandse grens.

De vogelgriep is een besmettelijke ziekte die bij pluimvee en watervogels voorkomt. Eind 2017 was er ook al een ophokplicht vanwege een vogelgriepuitbraak. De situatie wordt over vier weken opnieuw bekeken.