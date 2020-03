Harlinger Visserijdagen gaan dit jaar niet door

De Harlinger Visserijdagen worden normaal eind augustus gehouden, maar door het coronavirus kan dit nu niet doorgaan. Het evenement wordt mogelijk gemaakt door een groot aantal sponsoren en veel van deze bedrijven maken nu zware tijden door. De organisatie vindt het daarom niet passen op deze ondernemers nu te benaderen voor een financiële bijdrage.

Het coronavirus zorgt er verder voor dat de organisatie in de drukste tijd van de voorbereiding niet kan vergaderen. "Aangezien deze maatregel tot minimaal 1 juni gaat duren, is het niet mogelijk Visserijdagen te organiseren zoals men dat van ons gewend is", laat de organisatie op Facebook weten.