Locatievoorstellingen SKAAD en Joodse Bruiloft doorgeschoven naar volgend jaar

De Joodse Bruiloft

Ook de voorstellingen van De Joodse Bruiloft die gepland stonden in april en mei worden verschoven naar een jaar later. Het locatietheater speelt in de Joodse wijk van Leeuwarden en was alle zestien keer uitverkocht. De verkochte kaartjes blijven geldig.

"Het is confronterend en pijnlijk in deze moeilijke tijd. Maar wij kijken ernaar uit om iedereen in 2021 in goede gezondheid terug te zien", aldus regisseur Silvia Andringa.

Het doel is dan om twintig keer De Joodse Bruiloft op te voeren. Het theaterstuk gaat over het echtpaar Barend Boers en Mimi Dwinger.