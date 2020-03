Oud-Leeuwarder IJle Stelstra leidt landelijk team tegen coronavirus

Stelstra in normaal algemeen directeur van het Instituut Fysieke Veiligheid. Afgelopen vrijdag werd hem gevraagd om leiding te geven aan het nieuwe team. "Toen duidelijk werd dat we in Nederland te maken zouden krijgen met deze wereldwijde crisis dachten we: hier is maar één antwoord op. Een team samengesteld vanuit de verschillende takken. Zodat iedereen beschikt over de juiste informatie en hulpverleners en professionals daarop kunnen reageren", zegt Stelstra.

Het belangrijkste doel van het team is dus dat er verschillende diensten beschikken over de correcte informatie uit het hele lands, bijvoorbeeld de beschikbare capaciteit in de gezondheidszorg. "Je kan je niet baseren op berichtjes vanuit Facebook en Twitter. Je moet relevante informatie hebben, die valideren we en we zorgen dat die informatie terechtkomt bij de veiligheidsregio's", zegt Stelstra. "We hebben dagelijks gesprekken met de veiligheidsregio's, zodat we weten waar zij daar tegenaan lopen."

'Blijven zolang het duurt'

Het team waar Stelstra leiding aan geeft bestaat uit ongeveer honderd mensen. Over hoe lang dit alles nog zal duren, heeft Stelstra geen idee. "Wij blijven zolang het duurt. Wij wachten ook elke keer met belangstelling de persconferenties van de minister af. Wij blijven hier zitten tot zo lang het nodig is", zo zegt Stelstra.