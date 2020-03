Evenementen bij 75 jaar vrijheid versoberd of een jaar verplaatst

"75 plus 1"

"We dachten tot dit weekeind nog dat het misschien door kon gaan, maar nu is duidelijk dat het niet kan", zegt Jorrit Volkers. "We vieren het net zo groot als dit jaar, maar dan volgend jaar, dan is het 75 plus 1. Dus inclusief alle activiteiten als de grote theaterproducties als Skaad, de terugkeer van de Joodse kinderen en de Joodse Bruiloft worden volgend jaar weer opgevoerd. We doen het even groot als we nu van plan waren, of misschien nog wel groter."

Natuurlijk doet het zeer om zo'n beslissing te nemen, zegt Volkers. "Veel mensen werken al tijden naar een hoogtepunt toe, en dan moeten ze omschakelen naar volgend jaar. Maar alle organisaties zijn daar al ver mee. Het was makkelijker toen het kabinet er duidelijkheid over gaf."

Financieel wordt het lastig, want er zijn wel kosten maar geen opbrengsten. "We hopen dat we de subsidies mogen houden en dat overheden ons steunen."

Dodenherdenking

De Dodenherdenking op 4 mei gaat in sobere vorm door. "Zonder publiek, er is overleg met de provincie en gemeente over de precieze invulling. We zullen het niet ongemerkt voorbij laten gaan."