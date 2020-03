VIDEO: Friese topsporters over uitstellen van Olympische Spelen

Het zal je maar gebeuren, je werkt ergens naar toe, maar dan gaat het opeens niet meer door. Dat scenario is van toepassing op veel Friese sporters, omdat de Olympische en Paralympische Spelen met een jaar worden uitgesteld. In plaats van komende zomer worden ze nu in 2021 georganiseerd. Wat betekent dat voor onze Friese toppers? Het antwoord komt in de video van turner Epke Zonderland, judoka Tornike Tsjakadoea, wielrenners Tristan Bangma, Alyda Norbruis en zeilster Marit Bouwmeester.