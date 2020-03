Marten Engbrenghof in Roemenië: "Ik mag de straat niet meer op"

"Ik mag als 65-jarige de straat niet meer op", zo vertelt Engbrenghof vanuit zijn huis in Richis (Reichesdorf) in het gebied Transsylvanië in RoemeniË. Alleen als hij een speciaal formulier van de Roemeense regering heeft ingevuld, kan hij zijn hond nog uitlaten.

In Roemenië leek de verspreiding van het coronavirus eerst nog wel mee te vallen. "Maar vandaag waren er 13 doden en 144 nieuwe gevallen", zo heeft Engbrenghof opgezocht. "En er gebeuren rare dingen. Een ziekenhuis hier in het noorden is dicht, omdat daar 34 dokters en 49 verpleegsters besmet zijn met het virus."

De maatregelen tegen het virus worden streng gehandhaafd door de politie, zo ziet Engbrenghof op straat. "De politie is hier al een paar keer bij de winkel geweest om mensen erop te wijzen dat ze niet bij elkaar mogen staan. En de boetes zijn verschrikkelijk hoog."