KwadrantGroep komt met speciale routes voor medewerkers in thuiszorg

Ook hebben ze een eigen auto die alleen voor die route wordt ingezet. Zo moet worden voorkomen dat andere klanten worden besmet. Verder kunnen de mondkapjes en speciale brillen op een efficiëntere manier worden ingezet.

Het is aan de huisarts om te bepalen of een klant wordt ingedeeld in de speciale coronaroute. Het gaat dan om klanten die besmet zijn met het coronavirus of waarvan wordt gedacht dat ze het virus mogelijk hebben.

De medewerkers krijgen speciale schorten, mondkapjes, handschoenen en brillen, om te voorkomen dat ze zelf besmet raken.