Leeuwarder Stefan van der Pal schrapt zwemelfstedentocht door coronacrisis

Van der Pal heeft de afgelopen maanden intensief getraind voor de elfstedentocht. Hij zou na Maarten van der Weijden de tweede Nederlander zijn geweest die de tocht zou zwemmen. Het plan was om de noordelijke route te volgen, dus eerst naar Dokkum.

De 40-jarige Leeuwarder is een bekend duursporter. Hij heeft twee keer de Frysman-triatlon gewonnen. Ook is hij vijf keer Noord-Nederlands kampioen op de olympische afstand geweest. In 2019 heeft hij de elfstedentocht rennend afgelegd, in een tijd van 24 uur en 53 minuten.