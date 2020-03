Aantal positief geteste coronapatiënten in Fryslân met een kwart toegenomen

De GGD heeft in Fryslân twaalf nieuwe mensen geregistreed die besmet zijn met het coronavirus. Dat heeft de GGD woensdag bekend gemaakt. Niet eerder kwamen er zoveel positieve testen in een dag naar voren in Fryslân. Het totaal aantal geregistreerde coronapatiënten in Fryslân is daarmee met meer dan een kwart opgelopen, van 42 naar 54.