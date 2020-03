Jouster gezin maakt het thuis goed: "Als ik uit mijn werk kom, is alles al gedaan" 

Verslaggever Onno Falkena is bij de familie Pasveer in Joure, bestaande uit vader Freerk (klokkenmaker), moeder Siebrecht (werkt in de ouderenzorg), de tweeling Fredrik en Marrit en de jongste Jant.

Het gaat prima, iedereen doet zijn eigen ding", vertelt vader Pasveer. "Er is alleen wat krapte op de wifi, want alle kinderen moeten het schoolwerk online doen. 's Ochtends maken ze het huiswerk en 's middags gaan ze vaak wel even naar buiten, wel op afstand uiteraard. Maar van spanning is geen sprake."

De jongste dochter Jant vindt het niet leuk dat ze niet naar school kan, maar via Facetime ziet ze haar klasgenoten wel.

's Avonds is ook iedereen thuis. "Dat is normaal niet zo, want dan zijn er clubs of verenigingen waar ze naar toe moeten, maar dat kan nu niet", zegt vader.

Zelfs is hij klokkenmaker. De zaak is vlakbij, maar hij is nu meer thuis. Als zijn vrouw thuis is, gaat hij naar zijn werk. Zijn vrouw werkt in de zorg. Ze krijgt een andere baan: "Dat ben ik nu in een brief aan mijn ouders aan het schrijven, want ik ga er nu niet heen."

Ze vindt het wel plezierig dat de kinderen thuis zijn. "Dan kom ik thuis van mijn werk en dan staat de koffie of thee al voor me klaar. Dat is wel bijzonder, ze helpen mee in de huishouding. Als ik uit mijn werk kom, is alles al gedaan."

En denkt de familie dit nog wel even vol te houden? "Ja hoor, dat lukt ons prima."