Geen centraal, wel een schoolexamen op Ulbe van Houten

Een goed diploma

Odilia Stornebrink is docent aan Ulbe van Houten. Ze geeft zes leerlingen toetsinstructie: "Dan weten ze waar ze straks aan toe zijn. Dan kunnen ze zich goed voorbereiden." Voor haar is het een vreemde situatie. "We hopen nu dat we de leerlingen goed kunnen voorbereiden op het schoolexamen. Dan kunnen ze ook zeggen dat ze terecht het diploma hebben verdiend."

Een 10 voor Engels

Op de eerste etage zitten de docenten Engels Jellie Smit en Willy Faber. Telefonisch nemen ze de mondelinge examens af. Smit: "Gister hadden we een leerling die zich vergist had in de tijd. Hem belden we uit bed. Hij was eigenlijk gelijk een Engelse spraakwaterval. Heel goed gedaan, dus een dikke 10."

De volgende op de lijst om te bellen is Tess. Ze is hoorbaar nerveus voor het komende gesprek. Maar ook zij doet het goed. Op vragen over de huidige situatie en een mogelijke lockdown geeft ze vloeiend antwoord. Ook voor haar heeft Jellie Smit goed nieuws: "Very well done, we decided to give you a 10!" Het cijfer wordt met gejuich ontvangen aan de andere kant. Tess moet nog een paar toetsen doen en dan is ze geslaagd en kan ze door met haar vervolgopleiding.