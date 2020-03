Tomatenoogst in gevaar door het coronavirus: "We komen handen tekort"

Bij Gardener's Pride hebben ze een aantal extra maatregelen genomen. Zo moeten mensen niet alleen hun handen wassen elke keer dat ze de kas in of uitkomen, maar worden ook de schoenen gedesinfecteerd. Op de inpakafdeling hangen schermen tussen de medewerkers die dicht op elkaar moeten werken.

"We hebben hier nu een hele veilige werkplaats. De kans op besmetting is heel klein, dus we hopen dat we toch wat mensen over kunnen halen om hier aan de slag te gaan", aldus Stienstra. De hoop is dat de studenten en schoolkinderen die nu niet naar school of studie hoeven tijdelijk aan de slag kunnen bij de kweker.