Raadsvergaderingen mogen doorgaan, gemeentes bekijken online-mogelijkheden

"Dit is een belangrijke maatregel", zegt Rieks Osinga, bestuurskundige van de Thorbecke Academie. "We weten niet hoelang de crisis gaat duren en de democratie moet wel kunnen functioneren. Dus het is goed dat het kabinet deze uitzondering maakt."

Kunnen raadsleden niet zoals veel andere mensen thuiswerken? "Ik heb bij een aantal gemeenten nagevraagd hoe ze er praktisch mee omgaan en ze zijn druk bezig om online met elkaar te vergaderen en met elkaar te debatteren. Voor het stemmen gelden andere regels, daarover zijn ze aan het nadenken wat mogelijk is. Bijvoorbeeld dat de raadszaal open is en dat mensen in kleine groepen van drie naar binnen gaan om te stemmen."