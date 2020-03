GGD: Genoeg bedden op intensive care in Fryslân

"We hebben elk dag testen uitstaan en krijgen daar ook weer resultaten van", zegt Margreet de Graaf van de GGD.

"Het testbeleid, dus wie we testen, maakt heel veel uit in de hoeveelheid van positieve testen, dus het zegt niet alles over de verspreiding van het virus in Fryslân. Later vandaag in onze update hebben we een tiental positieve testen te melden, maar dat zegt niet dat er ineens een enorme sprong in de verspreiding is. Mensen moeten zich niet ophangen aan het aantal positieve testen wat wij naar buiten brengen."

"Als je ergens op af zou willen gaan, kun je kijken naar het aantal ziekenhuisopnames, dan lijkt het stabiel te zijn in Fryslân. De groei van besmetting lijkt langzaam te gaan en dat past in het beeld. Een explosie zoals in Brabant het geval was, is hier niet. Het is de vraag of we die krijgen. Als we ons goed houden aan de maatregels is de stijging misschien vlak te houden. Het goede nieuws is dat er voldoende ic-bedden beschikbaar zijn."

Wel of geen tekening?

De GGD krijgt veel vragen of je nu wel of niet een tekening naar een oudere in een verzorgingstehuis mag sturen. Het coronavirus kan lang op sommige oppervlakken achterblijven.

"Ook hierbij is de hygiëne weer belangrijk, dus goed handen wassen, niet aan je gezicht komen en afstand houden. Dan kan het prima. Als je 100 procent zeker wilt zijn, kun je een digitale tekening sturen. En dat één persoon die contact met de oudere heeft die uitprint."