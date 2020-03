Gemeente Súdwest-Fryslân steunt Voedselbanken met tekorten

De twee voedselbanken draaiden al jaren zonder subsidie, maar volgens de voedselbanken is dit niet meer vol te houden. "We zijn heel blij met de bijdrage over 2019, maar we maken ons zorgen over de toekomst", zegt Tom Metz van de Sneker Voedselbank.

Wethouder Gea Wielinga heeft toegezegd de mogelijkheden voor jaarlijkse subsidie te onderzoeken. De Voedselbank in Sneek vraagt om 12.000 euro per jaar, terwijl die in Bolsward behoefte heeft van 5.000 euro per jaar.

In Sneek zijn tussen de 55 en 75 gezinnen afhankelijk van voedselhulp, in Bolsward zit dat tussen de 35 en 70 gezinnen.

Coronavirus

De Voedselbanken in Sneek en Bolsward hebben nog niet veel last van de coronacrisis. "De coronacrisis is heel vervelend, maar het heeft voor ons als voordeel dat we veel etenswaren aangeleverd krijgen van hotels en restaurants die nu gestloten zijn. Die blijven er anders meezitten", aldus Metz.