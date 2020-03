Alle inwoners van Sint Jacobiparochie krijgen bosje tulpen als hart onder de riem

Het gaat om zo'n vijfhonderd bosjes bloemen, voor elk huishouden één. "Zijn de mensen niet thuis, dan komen we later weer. Maar we denken dat we verreweg de meesten de bloemen aan kunnen bieden, want de meeste mensen werken nu thuis", zegt Oene Krist van het MFC.

Activiteitencommissie

Een van de leden kwam op het idee toen ze een advertentie van de Friese bloemenkwekerij zag op Facebook. "Die zaten nog met een grote partij tulpen", zegt Krist. "Toen dachten we: nu kunnen we ons als MFC toch laten zien, ook al zijn we dicht. Dan brengen we het MFC naar buiten. Toen was het na vijf minuten in de bestuurlijke app klaar."

Het bestuur van het MFC denkt dat de mensen in deze tijd wel behoefte hebben aan een bosje bloemen. "We hebben allemaal te maken met het coronavirus. Dat is doodeng. Dus dit is even een hart onder de riem", zo zegt Krist.