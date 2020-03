WK frisbee in Leeuwarden gaat niet door

"Net als bij veel andere sportevenementen worden er nu al maatregelen getroffen in verband met het coronafirus", zegt Rein Verweijen van de organisatie. "Er zit heel veel voorbereiding en organisatie in. Dat komt allemaal stil te liggen en daarom heeft de internationale federatie ervoor gekozen om alle evenementen de komende zes maanden af te gelasten."

Of het WK op een later moment toch in Leeuwarden wordt gehouden, is nog niet bekend. "We hopen er wel op, maar het is nu nog te vroeg om te zeggen", vertelt Verweijen. Het wordt in ieder geval lastig om het te plannen, want de frisbee-agenda staat vrij vol.

De provincie Fryslân had 75.000 euro beschikbaar gesteld voor het plan om het WK in Fryslân te houden.