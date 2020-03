Politie krijgt twee tips over fraudezaak met Leeuwarder slachtoffer

De vrouw had sieraden te koop aangeboden op Marktplaats. Een zogenaamde koper had interesse, maar stuurde haar naar een valse website. Toen zij daar haar bankgegevens had ingevuld, konden de criminelen meteen bij haar geld.

Geld opgenomen in Rotterdam

Niet veel later werd het geld van haar rekening opgenomen bij een pinautomaat in Rotterdam. De man die dat deed, is vastgelegd op camera. Later op de avond pinde hij ook bij een andere geldautomaat in Leeuwarden, toen met een vriend.

Opsporing Verzocht heeft dinsdagavond de beelden van de beveiligingscamera's uitgezonden. Naar aanleiding daarvan zijn er dus twee tips binnengekomen.