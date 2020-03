Venten door De Lege Geaën in coronatijd: bakje met geld staat buiten klaar

Jaring Ypma uit Gauw is in dezelfde streek als Abma met brood en banket onderweg. Hij bedient 200 tot 250 klanten, en merkt het hamsteren. "Ik merk dat mensen wat meer kopen. Een voorraadje opbouwen, of voor een familielid inkopen. En zo nu en dan tref je een klant die geen vaste klant is. Ja, ik merk het wel."

Ook Ypma ziet dat het persoonlijke contact wordt gemeden: "Leg het maar op de heg, hoor je wel eens. En ik was net bij een klant waar de kinderen normaal het brood van mij aanpakken, maar nu lag er een bakje met geld klaar en stonden ze achter het raam te zwaaien. Dat is wel gek."