LIVEBLOG: Twaalf nieuwe positieve tests, Zwemelfstedentocht Van der Pal gaat niet door

"Het is op het moment echt spannend", zegt Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care. Hij verwacht dat er in april te weinig intensive care-bedden zijn.

"Als we kijken naar de voorspelling van het RIVM dan kunnen we uitgaan van 1600 patiënten op de intensive care op 1 april. Die bedden hebben we niet", zegt Gommer. "Niet iedereen is even ver. We zien dat Brabant verder is omdat daar de druk hoger is."