LIVEBLOG: "Situatie Fryslân lijkt stabiel"

Mensen met een paard of een paardenhouderij krijgen extra informatie van de KNHS. De Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) komt namelijk met een digitaal programma voor hun leden. Dat heeft algemeen directeur Theo Fledderus bekend gemaakt. Meerdere bonden hebben plannen die hierop lijken.

"We zijn volop bezig om te kijken of we op een digitale manier toch iets voor onze leden en startpashouders kunnen doen", schrijft Fledderus in een verklaring. "We maken filmpjes waarin we tips geven over paardrijden en paardenverzorging. We maken hoogwaardige instructiefilms waarin de beste trainers die we hebben je leren hoe je beter wordt. We gaan het op korte termijn mogelijk maken dat je de video van je eigen proef kunt laten beoordelen door deskundige juryleden."

In de Nederlandse paardensport worden al jaren miljarden omgezet. Naast de topsport is er ook breedtesport, handel en fokkerij.