Epke Zonderland geeft Olympische Spelen 2021 een kans

De olympisch (2012) en drievoudig wereldkampioen (2013, 2014 als 2018) aan de rekstok toonde, net als veel van zijn collega-topsporters, begrip voor de beslissing van het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Zonderland: "Jammer natuurlijk. Als topsporter heb je hiernaar toegeleefd en ik heb net het kwalificatieticket zo goed als binnen. Nu zou het moeten gebeuren. Maar ik had natuurlijk de laatste tijd wel een beetje in mijn hoofd: misschien gaat het niet door. Jammer, maar ook wel heel erg begrijpelijk."

Einde van zijn turncarrière

Zonderland, die afgelopen seizoen veel gehinderd werd door problemen met de voorhoofdsholte, wordt in april 34 jaar. Eigenlijk hadden de Spelen van komende zomer het einde van zijn imposante turnloopbaan moeten markeren. "Ja, dat is zo. Ik had graag gezien dat-ie had kunnen doorgaan. Maar nu de Spelen verplaatst zijn, heb ik wel de intentie om volgend jaar door te gaan."

Of het inderdaad gaat komen tot een vierde olympische deelname, is uiteraard afwachten. "Ik hoop dat het gaat lukken, maar een zekerheid is het natuurlijk niet. "Ik wist zeker dat het nu zou gaan lukken. Ik was er ook klaar voor en ben in een goede vorm op dit moment. Dat moet volgend jaar ook maar weer gebeuren..."

Onduidelijk

De vraag is ook of zijn kwalificatieticket dan nog geldig is. "Dat is nog totaal onduidelijk nu. Er zijn nog zo veel sporten waarin de kwalificatieprocedures nog niet zijn afgerond. Daar zullen oplossingen voor bedacht moeten worden. Het kan alle kanten op: van het blijft zoals het er nu voor staat tot we gaan nog wedstrijden inhalen. Dat is afwachten."