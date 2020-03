Henk de Jong: "Cambuur moet gewoon promoveren!"

"De competitie is al ver gevorderd"

Cambuur staat nu eerste in het klassement, met nog negen wedstrijden te gaan. De Leeuwarders hebben elf punten voorsprong op de nummer drie: FC Volendam. De eerste twee ploegen gaan naar de eredivisie. "Ik ben best zenuwachtig over die promotie." Maar de Jong hamert met name op het feit dat de competitie al ver gevorderd is en er een groot gat is met de andere ploegen qua puntenaantal.

"Wij verdienen de promotie als club. We zijn al volop bezig met komend seizoen. Dat merk je aan iedereen. Mannen als Ard (De Graaf, algemeen directeur, red.) zijn er al tien jaar mee bezig om deze mooie club omhoog te brengen. Het leef enorm. Als ik door de stad loop ook; iedereen spreekt me aan. Nou ja, nu even niet natuurlijk, maar..."